Le fonds souverain norvégien demande plus de femmes dans les conseils d'administration

ARENDAL, Norvège (Reuters) - Le Fonds souverain norvégien, plus grand fonds d'investissement au monde avec un capital de 1.400 milliards de dollars (1.290 milliards d'euros), va inciter les entreprises dans lesquelles il investit à inclure davantage de femmes au conseil d'administration et à réduire les rémunérations excessives de leurs dirigeants, selon un haut responsable du fonds.

L'initiative intervient alors que le fonds fait le point sur ses engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Mercredi, il a publié un premier bilan des décisions votées lors des assemblées générales des actionnaires depuis le début de l'année.

"Nous sommes inquiets. Les gros salaires sont de plus en plus élevés et, d'après les chiffres que nous avons vus, les plus gros salaires augmentent plus que la médiane des rémunérations et plus que l'inflation", a déclaré Carine Smith Ihenacho, responsable de la gouvernance et de la conformité du fonds, lors d'une interview à Reuters.

Depuis le début de l'année, le fonds a voté contre une rémunération de directeur général sur dix, et notamment contre celles de James Quincey de Coca-Cola, de Tim Cook d'Apple et de Ramon Laguarta de PepsiCo, selon un rapport du Fonds.

Le fonds souverain détient des participations dans environ 9.200 entreprises dans le monde, soit 1,5% de l'ensemble des actions cotées en bourse, et fait campagne depuis 2021 pour augmenter le nombre de femmes dans les conseils d'administration des entreprises, ce qui serait directement corrélé à une meilleure gouvernance.

"Cette année, nous avons dit (aux entreprises): "si vous n'avez même pas une seule femme au conseil d'administration, nous voterons contre vous". Nous intensifierons cette démarche l'année prochaine", a déclaré Carine Smith Ihenacho.

Elle a néanmoins ajouté qu'une feuille de route pour l'application de ces directives n'a pas encore été établie.

(Reportage Gwladys Fouche à Arendal ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)