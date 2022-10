Le fonds souverain norvégien a perdu 43,63 milliards d'euros au troisième trimestre

Le fonds, qui gère 1.150 milliards de dollars (1.155,56 milliards d'euros) d'actifs, a fait état d'un rendement négatif de 4,4% au troisième trimestre, soit 0,14 point de pourcentage de plus que son indice de référence.

Le retour sur investissement a été négatif pour les actions, les obligations à taux fixe et l'immobilier non coté, a précisé dans un communiqué Trond Grande, directeur général adjoint de Norges Bank Investment Management.

"Le troisième trimestre a été marqué par une hausse des taux d'intérêt, une inflation élevée et la guerre en Europe. Cela a également affecté les marchés", a-t-il ajouté.Le troisième trimestre a vu l'indice américain Standard & Poor's-500 reculer de 5,26% après avoir réalisé en septembre (-9,34%) l'une de ses pires performances mensuelles depuis 20 ans.

Le fonds avait investi 68,3% de ses actifs en actions à fin septembre, contre 68,5% fin juin, 28,5% sur le marché obligataire, 3,1% dans les biens immobiliers non cotés et 0,1% dans des infrastructures d'énergie renouvelable non cotées.

Fondé en 1996, le fonds investit les recettes de l'Etat norvégien issues de la production de pétrole et de gaz. Il détient des participations dans plus de 9.300 entreprises dans le monde et 1,3% de la totalité des actions cotées.

(Reportage Victoria Klesty, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)