Le fondeur taïwanais TSMC ouvre un centre de R&D sur les puces 3D au Japon

Le taïwanais TSMC, plus gros fondeur mondial de puces, a inauguré le 24 juin son Japan 3DIC R&D Center, un nouveau centre avancé de R&D au Japon. Il est installé au centre de l'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (AIST) à Tsukuba. L’investissement correspondant est modeste : moins de 190 millions de dollars, financé en partie par le Meti, le ministère japonais de l’Economie, du commerce et de l’industrie.

Doté d’une salle blanche moderne, ce centre de R&D mènera ses recherches en collaboration avec des partenaires japonais sur les prochaines générations de technologies d’intégration et de conditionnement de circuits intégrés en 3D. Ces technologies, qui consistent à empiler plusieurs puces dans le même boîtier, offrent la possibilité d’augmenter la densité et les fonctionnalités au niveau système, ouvrant une nouvelle voie de progression des semi-conducteurs en plus de la voie conventionnelle de miniaturisation des transistors incarnée par la loi de Moore.

Richesse de l'écosystème japonais

[...]