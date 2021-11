Le fondeur de puces UMC met fin à son litige avec Micron sur le vol de secrets technologiques

UMC, deuxième fondeur taiwanais de puces et troisième mondial derrière TSMC et Samsung, tourne la page du litige qui l’oppose depuis quatre ans au plus grand fabricant américain de mémoires, Micron Technology. Les deux entreprises ont annoncé, le 25 novembre 2021, avoir conclu un accord mettant fin à leur différent de propriété intellectuelle. L’accord prévoit l’abandon de leurs poursuites judiciaires croisées et le paiement par UMC à Micron Technology d’une indemnité dont le montant n’est pas dévoilé.