Le fondeur de puces TSMC booste ses investissements... mais la pénurie mondiale devrait se poursuivre en 2022

Le groupe taïwanais TSMC, plus grand fondeur mondial de puces, prévoyait d’investir entre 25 et 28 milliards de dollars en 2021. Devant l’explosion de la demande et la pénurie qui pénalise tous ses clients, il vient de décider de porter cet effort à un record de 30 milliards de dollars, contre 17,2 milliards de dollars en 2020. C’est-ce qu’il a annoncé lors de la présentation de ses résultats du premier trimestre 2021 ce 15 avril 2021.