Le fondeur de puces américain GlobalFoundries se lance en Bourse… au grand dam d’Intel

Le plus grand fondeur américain de puces GlobalFoundries vise une entrée en Bourse sur le Nasdaq de New York.

Dans l’air depuis un an, le projet d’introduction en Bourse sur le Nasdaq de New York de GlobalFoundries se concrétise. Le plus grand fondeur américain de puces a annoncé lundi 4 octobre avoir déposé une demande dans ce sens auprès de la Securities and exchange commission (SEC), l’autorité fédérale américaine de contrôle des marchés financiers. Les détails financiers ne sont pas dévoilés à ce stade.

Créé en 2009 par essaimage des usines d’AMD, GlobalFoundries est détenu à 100% par Mubadala, le fonds d’investissement souverain d’Abou Dabi (Émirats arabes unis). Avec 15 000 salariés dans le monde et six usines réparties dans trois pays (Etats-Unis, Allemagne et Singapour), il fait figure de plus grand fondeur de puces non-asiatique. Il revendique près de 200 clients, dont AMD, Broadcom, MediaTek, Murata, NXP, Qualcomm, Qorvo, Skyworks, Samsung et STMicroelectronics.

