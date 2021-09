Le fondeur chinois de puces SMIC va construire une méga usine de 9 milliards de dollars

15 jours gratuits et sans engagement

SMIC ne baisse pas les bras. Malgré l’embargo américain qui le frappe depuis septembre 2020, le plus grand fondeur chinois de puces, cinquième mondial derrière le taiwanais TSMC, le sud-coréen Samsung, l’américain GlobalFoundries et le taiwanais UMC, engage la construction, à Shanghai, de sa plus grande usine. L’investissement se monte à 8,87 milliards de dollars. Le projet est révélé aux investisseurs dans une notre d'information règlementaire publiée le 3 septembre 2021.