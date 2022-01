Le financement de l’Espagne fait (enfin) décoller le programme de drone militaire européen

L'Espagne s’engage à verser une contribution de 1,75 milliard d’euros au programme Eurodrone cofinancé avec l’Allemagne, la France et l’Italie. Les pays européens espèrent disposer d’un appareil à partir de 2029 et réduire leur dépendance vis-à-vis des Etats-Unis et de General Atomics, qui leur fournit le Reaper.