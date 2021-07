Le ferroviaire, un atout pour l'Occitanie, fragilisée par les difficultés de l'aéronautique

« On ne joue pas dans la même catégorie que l’aéronautique, pour autant le ferroviaire présente de vraies opportunités pour les entreprises d'Occitanie. Le marché mondial est en croissance, la région peut compter sur plusieurs poids lourds de la filière et le secteur s'inscrit dans la dynamique des transports durables », plaide Pascal Pin, vice-président « rail » du cluster régional Totem (Transport d'Occitanie terrestre et maritime). Le cluster recense un peu plus de 6 000 emplois dans le ferroviaire en Occitanie, répartis dans une quarantaine d'entreprises, dont 75% de PME, sans compter les effectifs régionaux de la SNCF et de son technicentre de Toulouse.