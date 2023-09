Le fantôme économique hante toujours l’emballage

L’emballage est un fantôme économique ! A l’origine d’un classement - le Top 500 - unique sur le marché, Emballages Magazine porte cette inquiétude depuis plusieurs années, notamment devant le Conseil national de l’emballage (CNE)… En plus de vingt ans, la revue ne peut que déplorer la dégradation continue de la qualité des données publiques. Notamment depuis la disparition du Service d’études des stratégies et des statistiques industrielles (Sessi) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Sans oublier, précisons-le, qu'il est toujours possible, pour une entreprise, de s'astreindre de communiquer ses comptes annuels en payant une amende de 1500 euros ...

Comment piloter une une filière industrielle sans indicateurs économiques fiables ? Essentielle pour ne pas dire vitale, la réponse à cette question prend une dimension toute particulière pour l’emballage et le conditionnement, un monde particulièrement complexe en raison de l’infinie diversité des métiers et des codes d’activité. Bon an mal an, le Top 500 d’Emballages Magazine, décliné en indicateurs et baromètres, est désormais la seule source d’information économique sur la filière.

Cafouillages

Dans le cadre de la mise en place du guichet unique, les greffiers, échaudés par les retards et les cafouillages, souhaitent le maintien de la plateforme Infogreffe pour les démarches d'entreprises au-delà du 31 décembre 2023. « Il a fallu le voir pour le croire, malgré les alertes que nous avions formulées » : à l'occasion de leur 135e congrès à Rennes (Ille-et-Vilaine), Thomas Denfer, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, est revenu, le jeudi 21 septembre, sur les difficultés qui ont suivi l'entrée en vigueur du guichet unique, en présence du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Conçu par la Mission interministérielle de simplification et de modernisation des formalités des entreprises et mis en œuvre par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), le guichet unique - entièrement dématérialisé - remplace, depuis le 1er janvier, les six anciens centres de formalités des entreprises (CFE). Mais au bout de quelques semaines, « le niveau de criticité était tel que le Registre du commerce et des sociétés n'était tout simplement plus alimenté », alerte Thomas Denfer.

Prudence

A la suite de la réforme, l'Insee invite « temporairement » à « une grande prudence » dans l'interprétation des chiffres de créations d'entreprises qu'il communique mensuellement. Thomas Denfer évoque « la fracture numérique » constatée parmi les chefs d'entreprise et l'agressivité dont les greffiers ont parfois été la cible. Dans l'urgence, le gouvernement a demandé à la mi-février la réactivation d'infogreffe, qui opère désormais en parallèle avec le guichet unique jusqu'au 31 décembre et a déjà reçu 700 000 démarches. « La voie dérogatoire a fait ses preuves aux côtés du guichet unique, nous nous tenons prêts » à continuer « au service des usagers, de la réforme et de l'intérêt général », estime Thomas Denfer.

Professionalisme

Signataire d’une convention de trois ans consignant les engagements respectifs de la profession et de l'Etat, Éric Dupond-Moretti a néanmoins couvert les greffiers de compliments, saluant leur « dynamisme », leur « professionnalisme » ou leur « rigueur »… La lutte contre la fraude fait partie des priorités, le thème du Congrès tournant autour des usurpations d'identité. La France compte 225 greffiers de tribunaux de commerce sous le statut de professionnel libéral et 1 800 salariés.