Le fabricant de tracteurs Claas achève son "usine du futur" au Mans

Le groupe allemand Claas, spécialisé dans le machinisme agricole, a inauguré vendredi 21 mai son "usine du futur" au Mans. Il s’agissait en fait de marquer l’achèvement d'une refonte complète, sur trois ans, de ce site spécialisé dans la production de tracteurs. Le projet, baptisé "Claas Forth", a mobilisé un investissement de 40 millions d’euros, ce qui porte à 80 millions d’euros les sommes engagées par le groupe dans cette usine, mais aussi dans le centre de développement de Vélizy (Yvelines) et dans le centre d'essais et de validation de Trangé (Sarthe) depuis la reprise de Renault agriculture en 2003.