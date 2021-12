Le fabricant de semi-remorques Chereau investit dans sa transition numérique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Chereau Chereau a construit 3 400 semi-remorques sur-mesure en 2020.

Chereau, le spécialiste français de la carrosserie frigorifique pour poids lourds, va bénéficier d’un soutien de France Relance pour un projet de développement industriel, baptisé Domino. Ce projet vise à accélérer la digitalisation du groupe et sa transition écologique. Il sera déployé sur trois ans.

« Domino représente une enveloppe globale de 8,3 millions d’euros et est soutenu par France Relance à hauteur de 1,6 million d’euros » précise Christophe Danton, directeur marketing de Chereau. Installé à Ducey-les-Chéris dans la Manche, le constructeur représente 51% des immatriculations de semi-remorques frigorifiques neufs en France et 15% des immatriculations européennes. En 2020, il a réalisé un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros et emploie 970 salariés. Le groupe a construit 3 400 semi-remorques sur-mesure l'année dernière.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]