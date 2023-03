Le fabricant de puces TSMC de nouveau confronté au manque d’eau à Taïwan

Le sud de Taïwan subit une nouvelle vague de sécheresse. La situation devient si critique que les autorités de Kaohsiung ont mis en place des restrictions de consommation d’eau et celles de Tainan se préparent à en faire de même, rapporte le site d’information Nikkei Asia. Or Tainan est un grand cluster de production de puces avec des usines des fondeurs TSMC et UMC, tandis que Kaohsiung émerge comme un nouveau hub de fabrication de semi-conducteurs avec notamment deux mégafabs en construction par TSMC, l’une en technologie de 7 nanomètres, l’autre en technologie de 28 nanomètres.

