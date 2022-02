Le fabricant de profilés pour fenêtres Veka investit 14,7 millions d’euros en Rhône-Alpes

Veka prévoit d’investir environ 14,7 millions d’euros en France, d’ici à 2024. Le groupe allemand (500 millions de mètres de profilés fabriqués par an, 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2021, 6 200 salariés), numéro un mondial de l'extrusion de profilés en PVC pour les fenêtres, recherche un terrain compris entre 30 000 et 40 000 mètres carrés pour la création d’un centre logistique, d’un montant estimé à 10 millions d’euros, d’ici à vingt-quatre mois. L’objectif est de déménager le stockage, afin de libérer la place au sein de son usine et siège social de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), où sont produits 90% des volumes destinés au marché français.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]