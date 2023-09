Le fabricant de produits préfabriqués en béton Bonna Sabla abaisse son bilan carbone avec de nouveaux ciments

Transition écologique à pas comptés chez Bonna Sabla. Cette entreprise (17 usines en France, 750 salariés, 130 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022) spécialisée dans la production de produits en béton préfabriqué, sur plusieurs marchés (voirie et réseaux divers, assainissement, gestion et traitement de l’eau, génie civil, aménagement ferroviaire, énergie, télécoms et funéraire) compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37% entre 2021 et 2034, en faisant évoluer la recette des ciments qu’elle emploie.

[...]