Le fabricant de peintures DAW France fait face aux pénuries, tout en réduisant la pénibilité et son empreinte environnementale

A Boves (Somme), le fabricant de peinture DAW France, dont Caparol constitue la marque principale, prévoit d’investir, sur la période 2021-2022, 800 000 euros dans la modernisation de son usine, qui fêtera son vingtième anniversaire l’an prochain. L’accent sera mis sur la prévention des troubles musculo-squelettiques avec la réorganisation de la ligne de conditionnement, l’automatisation de la palettisation, l’installation d’un système de port de sacs par ventouse, et l’achat d’un exosquelette. En 2020, 100 000 euros avaient déjà été investis dans la modernisation de l’usine, appelée à continuer. Les bureaux ont été rénovés, et des LED installées dans l’atelier et dans l'entrepôt, faisant chuter la consommation électrique de 40% en un an.