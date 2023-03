Le fabricant de mèches dentaires Micro-Mega investit 8 millions d’euros à Besançon

Depuis 1905 et son fief de Besançon, Micro-Mega s’est fait une renommée dans l’univers des dispositifs médicaux et plus particulièrement des instruments à canaux, ces mèches utilisées par les chirurgiens-dentistes pour réaliser leurs soins. Passé sous contrôle groupe suisse Coltene depuis 2018, l’industriel va débloquer une enveloppe de 8 millions d’euros entre 2023 et 2025 dans le cadre d’un plan de rebond, dont l’objectif consiste à atteindre un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2025, contre environ 18 millions d’euros actuellement. «Pour y parvenir, nous avons développé une stratégie sur trois piliers. Le premier consiste à développer notre marque propre, Coltene, le deuxième, à réaliser des produits en marque blanche» introduit Stéphane Claude, directeur général délégué de Micro-Mega.

