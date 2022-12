Le fabricant de jouets Smoby prévoit un investissement de 26 millions d’euros à Arinthod

Le leader français des jouets d’extérieur Smoby planche sur l’agrandissement de son site d’Arinthod (Jura). 26 millions d’euros devraient accompagner ce projet, qui vise à relocaliser la production. «En dix ans, la part de nos activités de production en France est passée de 50% à 75%. Cette relocalisation et le lancement de notre nouvelle gamme premier âge ce Noël et qui se poursuivra pour Noël 2023, nous confrontent au besoin de s’agrandir», explique Alexis Delorme, directeur général de l’entreprise. Le groupe familial allemand Simba-Dickie, propriétaire de Smoby, prévoit ainsi la construction d’un nouveau bâtiment pour passer de 36 000 à 50 000 mètres carrés, couverts auxquels viendront s’ajouter 20 000 mètres carrés de stockage extérieur. «L’objectif est d’agrandir l’unité de plasturgie, le montage et le stockage des produits finis et semi-finis» détaille Alexis Delorme.

Poursuite de la relocalisation de l'activité

