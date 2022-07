Le fabricant de chaussures de luxe Weston relocalise une partie de sa production de baskets à Limoges

La basket a le vent en poupe et l’entreprise limougeaude J. M. Weston surfe sur cette vague avec une nouvelle stratégie industrielle pour rapatrier dans sa manufacture de Limoges (Haute-Vienne) une partie de sa production confiée à un sous-traitant portugais. Le projet a été lancé en septembre 2021 et la production a démarré en janvier 2022. « Nous fabriquons actuellement 10 000 paires de baskets par an au Portugal et l’objectif est d’en produire 20 % à Limoges d’ici fin 2023, annonce Marc Durie, le président de Weston, à la fin de cette année nous aurons atteint 10 % contre 5 % seulement en 2021. Nous disposions de ce savoir-faire à Limoges puisque nous avons fabriqué notre première paire de tennis en 1938. Nous avons donc une vraie légitimité sur la chaussure de sport et de loisir. Ce projet de relocalisation est né suite à la réédition de la "1938". Aujourd’hui, nous fabriquons ce modèle à Limoges et un autre inspiré de la derby chasse qui est montée comme une basket. »

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]