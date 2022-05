Le groupe Atlantic confirme un investissement de 4,5 millions d’euros dans l’extension de son usine de production de cartes électroniques à La Roche-sur-Yon (Vendée), où se trouve son siège social et l’une de ses principales usines. Atlantic fabrique une large gamme de produits liés au confort thermique : chauffe-eau, radiateurs électriques, sèche-serviettes, pompes à chaleur, climatisation et ventilation, purificateurs d’air… L’électronique est de plus en plus présent au cœur de ces produits.

