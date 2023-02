Le fabricant de câble Nexans récolte les fruits de sa stratégie et clôt un exercice record en 2022

C’est un exercice record que le groupe Nexans a annoncé mercredi 15 février. En forte hausse, le bénéfice de l'entreprise pour 2022 a atteint 248 millions d’euros (+51% par rapport à 2021). A l’exception de son activité télécoms qui stagne, les quatre autres (production d’énergie et transmission, distribution, usages et industrie) sont en croissance. Avec un chiffre d’affaires global de 8,4 milliards d’euros (+11,8%) et un Ebitda qui passe de 463 à 599 millions d’euros, l’industriel profite de la montée en puissance de l’électrification qui s’opère aux quatre coins de la planète.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]