Le fabricant de batteries Northvolt confirme son implantation à Heide en Allemagne

Soulagement en Allemagne. Après un an d’intenses négociations, le PDG de Northvolt Peter Carlsson a confirmé ce vendredi 12 mai la poursuite de la construction de sa nouvelle usine de cellules de batteries à Heide, dans le Land du Schleswig-Holstein, tout au nord du pays. «Northvolt a décidé de passer aux prochaines étapes dans son expansion à Heide», a indiqué le patron dans un communiqué commun avec le ministère allemand de l’Economie et de la protection du climat (BMWK). Selon les plans initiaux, la Gigafactory devrait employer 3 000 personnes pour une capacité de production de 60 gigawattheures par an à partir de 2026, soit de quoi équiper un million de véhicules électriques.

