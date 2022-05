Bobet, porté par la bonne santé de l’agroalimentaire, poursuit ses investissements à Champagné, dans la Sarthe, où il est historiquement basé. Ce groupe familial est spécialisé dans la fabrication et la distribution de fournitures et équipements pour l’industrie agroalimentaire, principalement dans le domaine de la viande. Bobet engage donc 7,2 millions d’euros dans l’extension de ses locaux. L’essentiel de l’investissement, soit 6 millions d’euros, ira à l’agrandissement de sa principale entité, Bobet Matériel, spécialisée dans le négoce et fabrication inox d’équipements et fournitures pour les industries agro-alimentaires.

