Le Duff renforce ses positions aux Etats-Unis grâce à l’acquisition de Lecoq

Le groupe industriel rennais Le Duff, entreprise de restauration qui détient notamment les enseignes Brioche dorée, Del Arte ou Fournil Pierre, a annoncé par communiqué le 21 juillet racheter le fabricant de viennoiseries Lecoq cuisine, présent aux Etats-Unis et qui exporte au Canada et dans les Caraïbes. Celui-ci compte 250 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 60 millions d’euros. Outre les viennoiseries, Le Duff met ainsi la main sur une gamme de 150 variétés de produits, dont des danoises, des brioches et des pâtisseries fourrées très réputées en Amérique du Nord, fabriquées dans l'usine de Lecoq cuisine à Bridgeport, dans le Connecticut.

[...]