Le duel Qualcomm-MediaTek dans les puces cœurs de smartphones tourne à l’avantage de…

La bataille des puces cœurs de smartphones s’intensifie entre les deux leaders du marché libre, l’américain Qualcomm et le taïwanais MediaTek. L’enjeu consiste à tirer parti de la nouvelle opportunité libérée par l’effondrement de Huawei dans les mobiles au profit de Xiaomi, Oppo, Vivo et autre Honor. Et ce basculement est en train de profiter à plein à...