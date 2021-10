Le droniste Aeraccess mise sur le vol autonome pour sécuriser les JO de 2024

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Aeraccess A l'occasion d'expérimentations menées dans le cadre de la sécurisation des JO de Paris de 2024, le drone d'Aeraccess effectue des vols en autonomie dans des corridors aériens afin d'acheminer des colis d'urgence.

Au salon Milipol dédié à la sécurité et à la sûreté des Etats qui s'est tenu à Villepinte (Seine-Saint-Denis) du 19 au 22 octobre, le fabricant Aeraccess a exposé son drone de grande envergure, le Q800X. Grâce à ses 4 rotors, la machine est capable d’emporter jusqu’à 5 kilos de charge utile. « Nous nous distinguons de la concurrence par la grande stabilité de notre appareil. Le drone peut voler par des vents de 80 km/h ou des conditions de pluie forte, jusqu’à 10 mm de précipitation par heure », détaille son directeur général adjoint, Emmanuel Nabet.

Aeraccess a été fondée en 2014 par un ancien ingénieur du CNES (centre national d’études spatiales) qui a transféré dans l’autopilote des drones, son savoir-faire en conception de systèmes critiques des lanceurs. Avec un certain succès, puisque la société a vendu plus de 1 000 drones depuis sa création et séduit des clients prestigieux comme le Raid, la Marine nationale, le ministère britannique de la Défense…

Transport de matériel médical

Aujourd’hui, ce savoir-faire intéresse la Préfecture de police et la DGAC (Direction générale de l'aviation civile) pour sécuriser les JO de Paris de 2024. La société, installée à Brétigny-sur-Orge dans l’Essonne, a été retenue pour participer à différentes expérimentations en vue de tester des dispositifs technologiques innovants à partir de drones.

Un exemple ? L’acheminement en urgence de colis de sécurité afin de transporter du matériel médical (médicaments, poches de sang, vaccins…) en prenant des corridors aériens préalablement définis et réservés. « Dans cette expérimentation, le drone vole en mode autonome et doit respecter des barrières virtuelles qu’on aura prédéfinies », explique Emmanuel Nabet. Sur ce projet innovant, Aeraccess travaille en partenariat avec Thales.

Les JO, une locomotive pour l'innovation

Dans le cadre de la préparation des JO, la PME participe à d’autres projets innovants tirant parti des capacités des drones : la protection des lieux d’hébergement des athlètes en détectant les intrusions, la régulation du trafic routier pour faciliter les déplacements des unités d’urgence ou des délégations étrangères…

« Les JO sont une locomotive sur le plan de l’innovation. Cela nous permet de monter en compétences à travers le recrutement de doctorants et d’alternants », se réjouit le dirigeant d’Aeraccess, qui bénéficie de financements dans le cadre du plan France Relance. La société compte une vingtaine de salariés et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 millions d’euros.