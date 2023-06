Le drone de combat tricolore AAROK, un pari fou pour séduire les forces armées françaises

Personne ne l’avait pas vu venir. Au salon du Bourget, l’ETI francilienne Turgis & Gaillard a fait sensation en présentant pour la première fois son prototype de drone MALE (moyenne altitude longue endurance). Baptisé AAROK, l’appareil de 5,5 tonnes et de 22 mètres d’envergure est capable d’emporter 1,5 tonne d’armement lors de missions pouvant durer jusqu’à 24 heures. L’aéronef de combat se positionne clairement comme une alternative potentielle et souveraine au Reaper fabriqué par l’américain General Atomics et sélectionné en 2013 par les forces françaises, faute de solution tricolore crédible ou disponible.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]