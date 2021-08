Le Dow et le S&P ouvrent en baisse avec le pétrole

PARIS (Reuters) - Les indices Dow Jones et S&P 500 ont ouvert en baisse lundi, freinés par la chute des cours du pétrole alimentée par la hausse du dollar américain et les craintes suscitées par la résurgence des cas de COVID-19 en Chine et dans le reste de l'Asie.

\ Contenu proposé par \ Partager



TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ANDREW KELLY Les indices Dow Jones et S&P 500 ont ouvert en baisse lundi, le premier reculant 0,32%. /Photo prise le 9 août 2021/REUTERS/Andrew Kelly Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones reculait de 114,05 points, soit 0,32% à 35.094,46 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, cédait 0,23% à 4.426,20 points. De son côté, le Nasdaq Composite progressait de 0,16% à 14.860 points à l'ouverture. Les craintes que les nouvelles mesures contre la pandémie en Asie, notamment en Chine, puissent retarder la reprise de la demande font chuter les cours du brut. "Les inquiétudes sur l'érosion potentielle de la demande mondiale de pétrole ont refait surface avec l'accélération du taux d'infection du variant Delta", observe Gordon Ramsay, analyste chez RBC. Le baril de Brent perd 2,6% à 68,86 dollars et celui du brut léger américain (WTI) abandonne 2,61% à 66,5 dollars. A la Bourse de New-York, les groupes pétroliers sont à la peine: Exxon Mobil perd 0,95%, Chevron recule de 0,79%, Halliburton cède 1,3% et Schlumberger lâche 1,23%. Le secteur minier subit également la pression des fortes baisses des prix du cuivre et de l'or. Freeport-Mcmoran, le plus grand producteur de cuivre coté en Bourse au monde, recule de 1,96%. Le compartiment de l'énergie abandonne dans son ensemble 0,93%, le plus fort repli sectoriel. Les nouvelles restrictions sanitaires en Chine, qui incluent des annulations de vols et des limitations pour les transports publics et les services de taxi, assombrissent les perspectives de croissance de la demande, ont souligné les analystes d'ANZ. Déçues par les derniers chiffres de la balance commerciale chinoise, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co et Morgan Stanley ont abaissé lundi leurs prévisions de croissance du PIB de la Chine. (Reportage Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

Partager