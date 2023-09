Le double pied de nez de Huawei aux Etats-Unis (et à Apple) avec sa puce 5G de 7 nanomètres

Défiant l’embargo américain, Huawei lance en une semaine deux nouveaux smartphones 5G, dont un pliable. Ils sont motorisés par une puce maison fabriquée en Chine en technologie de 7 nanomètres. De quoi contrarier les Etats-Unis dans leur double objectif : exclure Huawei des smartphones 5G et cantonner la Chine aux technologies matures de semi-conducteurs de 20 nanomètres et plus.