Le distributeur de mode About You vise une valorisation de 4 milliard d'euros pour sa cotation

© Kai Pfaffenbach Le distributeur allemand de mode en ligne About You a fixé mardi la fourchette du prix de sa cotation à la Bourse de Francfort entre 21 euros et 26 euros par action, faisant ressortir une valorisation maximale d'environ quatre milliards d'euros. /Photo d'archives/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Dans le cadre de cette opération, la start-up basée à Hambourg émettra 28,6 millions d'actions nouvelles d'une valeur de 600 millions d'euros via un placement privé, dont la date de clôture est fixée au 14 juin. La cotation à la Bourse de Francfort démarrera le 16 juin.

Le produit de cette opération servira à financer le développement du groupe à l'international et sa plate-forme technologique B2B (d'entreprises à entreprises).

About You, présent sur 23 marchés en Europe, est notamment en concurrence avec son compatriote Zalando sur le segment grand public, tandis que sa plate-forme B2B rivalise avec celle de Shopify, SAP et Salesforce.

"Nous sommes impatients d'étendre notre base d'investisseurs alors que nous poursuivons notre vision de devenir la principale plate-forme mondiale de la mode", a souligné Tarek Müller, le co-fondateur d'About You.

Sur l'exercice annuel clos en février, About You a enregistré un bond de 57% de son chiffre d'affaires à 1,17 milliard d'euros. La société a également dégagé au dernier trimestre son premier excédent brut d'exploitation (Ebidta) depuis son lancement en 2014.

About You, soutenu par le groupe de distribution allemand Otto et le magnat danois Anders Holch Povlson, a par ailleurs procédé à plusieurs nominations au sein de son conseil de surveillance, qui sera présidé par Sebastian Klauke, le président du directoire d'Otto.

(Douglas Busvine; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)