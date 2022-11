«Le discours estimant qu'il faut augmenter la productivité pour nourrir le monde, a fait long feu», juge Christian Couturier, président de Solagro

Alors que le spectre d’une famine d’ampleur se précise au niveau mondial, l’Organisation des Nations unies (ONU) a annoncé le 15 novembre que le seuil des 8 milliards d’humains aurait été franchi, sur fond de crise climatique. Deux défis majeurs du siècle se télescopent: comment nourrir tout le monde, et ce, de manière durable? L’association toulousaine Solagro, engagée pour l’accélération des transitions «énergétique, agroécologique et alimentaire», notamment en accompagnant des agriculteurs dans la mutation de leurs exploitations, se penche sur le sujet depuis une dizaine d'années. Elle a élaboré un scénario, «Afterres 2050», qui trace le chemin d’une assiette et d’une alimentation réconciliées avec l’environnement. Paru en 2016, le scénario est en cours de révision.

L'Usine Nouvelle. - Pour être durable, notre assiette va devoir évoluer. «Afterres50» calcule qu’il faudrait réduire la part de produits laitiers (-48%) et de viandes (-49%), augmenter celle de fruits et légumes (+22%), de légumineuses (+310%) et de céréales (+21%). Vous postulez cependant que «l’alimentation n’est pas une demande à satisfaire, mais une politique publique à mener»...

Christian Couturier. - Les politiques publiques en matière de nutrition existent depuis longtemps. Mais jusque-là, l’approche est plutôt centrée sur l’individu et assez peu connectée avec des enjeux plus globaux, planétaires, ce que l’on appelle aujourd’hui la santé environnementale. L’objet de nos travaux est de connecter ces deux pôles. La nutrition est toujours centrale, mais on sort un peu de l’assiette: ce ne sont plus seulement des aliments sains, mais des aliments sains dans un mode de vie et un environnement sains.

Les Français semblent toutefois loin du compte. Malgré les discours et l’émergence en rayon d’une offre végétarienne, la consommation de viande est loin de décliner. Comment l'expliquez-vous?

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]