STMicroelectronics n'anticipe pas une fin de la pénurie de puces avant le premier semestre 2023

© Denis Balibouse La pénurie mondiale de semi-conducteurs qui affecte les prévisions de production de multinationales comme Apple et Volkswagen devrait se prolonger jusqu'au premier semestre de 2023, a déclaré jeudi le DG de STMicroelectronics. /Photo d'archives/REUTERS/Denis Balibouse

Jusqu'à quand durera la pénurie de puces ? "Les choses vont s'améliorer en 2022 progressivement, mais on reviendra à une situation normale (...) pas avant le premier semestre 2023", a prédit Jean-Marc Chery lors d'un entretien à Reuters. Par "situation normale", a-t-il précisé, il entend un retour à des niveaux réguliers d'inventaires de puces classiques et à des délais de réapprovisionnement de composants de trois mois.

Cette pénurie, qui découle d'un bond de la demande provenant d'un large éventail d'industries, alimente une hausse des prix, a dit Jean-Marc Chery, qui est à la tête de STMicro depuis 2018. La tendance haussière se poursuivra dans la seconde moitié de 2021 et en 2022, a-t-il indiqué. "Ce n'est pas comme dans les années passées où on attendait Microsoft et sa nouvelle version d'OS qui allait faire appel à beaucoup plus de PC", a-t-il ajouté. "Là on a un mainstream global (...) avec un appel massif de composants".

Le patron du groupe franco-italien a précisé que le prix moyen des puces produites par celui-ci avait augmenté en rythme annuel de 5% en 2021.

Montée en cadence

STMicro pourra seulement répondre à 70% de la demande totale de ses clients cette année, a fait savoir Jean-Marc Chery, ajoutant que des investissements en capacités de production permettraient l'an prochain de porter ce niveau à 85%-90% de la demande.

Plus tôt dans la journée, le groupe a revu à la hausse ses prévisions de vente pour l'ensemble de l'année, publiant des résultats trimestriels solides sur fond de forte demande des constructeurs automobiles et des fabricants de smartphones.

Avec Reuters (Mathieu Rosemain; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)