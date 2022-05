Le directeur général de Ferrero France annonce de nouvelles procédures de contrôle après le scandale des Kinder contaminés

Depuis début avril 2022, la marque Kinder (groupe Ferrero) est embourbée dans un scandale sanitaire après l'apparition de plusieurs foyers de salmonelle en Europe liés aux productions de son usine belge d'Arlon (Kinder surprise, Schoko-bons, mini eggs…). Pour la première fois, Nicolas Neykov, directeur général de Ferrero France, s’exprime publiquement sur l'affaire à l’occasion d’un entretien avec Le Parisien, publié le 26 mai. Il y présente ses excuses.

Opération transparence, contrôles indépendants

Le directeur général de Ferrero France déclare que l’origine de l’épidémie provient d’un filtre situé dans une cuve à beurre laitier de l’usine d’Arlon. L’enquête, toujours en cours, doit déterminer si la salmonelle est arrivée via des matières premières ou bien par des personnes. Depuis le début de cette crise, Ferrero dit avoir retiré du marché plus de 3 000 tonnes de produits Kinder. L’incident, survenu juste avant Pâques, a fait perdre 40 % du chiffre d’affaires de Ferrero sur cette période particulièrement importante. L’impact financier global s’élèverait à plusieurs dizaines de millions d’euros, chiffre Nicolas Neykov.

Le scandale aura néanmoins permis de changer le protocole sanitaire avec la mise en place de contrôles indépendants. L’intégralité des tests était alors réalisée en interne. Désormais 50 % de ces tests seront effectués « par un laboratoire extérieur homologué ». Ce nouveau protocole devra être mis en place dans toutes les usines de Ferrero. Y compris celle qui fabrique le Nutella en Normandie.

Réouverture de l’usine d’Arlon le 13 juin

Nicolas Neykov affirme que 60 % des consommateurs n’ont plus confiance en la marque… La bactérie de la salmonelle avait été détectée le 15 décembre dans la cuve à beurre de l’usine d’Arlon. Cette alerte avait donné lieu à un nettoyage massif, un arrêt de la production et des tests, avant une reprise, tous les tests internes s'étant révélés négatifs. Il assure qu'il y a eu "défaillance", mais pas "négligence". Après le démontage et le nettoyage actuellement en cours de 10 000 pièces, l’usine d’Arlon doit rouvrir le 13 juin.