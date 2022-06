Le difficile décollage de l’industrie française du CBD

Alors que la production de CBD est déjà complètement industrialisée dans certains pays, la France n’a même pas bouclé le dossier juridique concernant l’autorisation de la production et de la commercialisation de la fleur de cannabis non-psychotrope. Toute la filière reste dans l’attente de la décision définitive du Conseil d’Etat autorisant - ou non - la culture et la commercialisation de la fleur. Dans un tel contexte de flou juridique, voire de méfiance des institutions vis-à-vis de la molécule de CBD, l'émergence d'une industrie française pérenne et compétitive est compromise. En attendant, les produits à base de CBD sont importés.

L’extraction de CBD quasi inexistante en France

