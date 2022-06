“Le dialogue avec les parties prenantes est notre priorité absolue”, souligne Benoît Hennaut, nouveau président d’EuPC.

Plastiques & Caoutchoucs Magazine. - Quel est votre sentiment suite à votre élection à la tête d’EuPC ?

Benoît Hennaut. - C’est une fierté de présider cette fédération, de représenter les transformateurs européens. Également un honneur de succéder à Renato Zelcher à ce poste. Je m’inscris dans la continuité de son action, ayant été vice-président à ses côtés pendant ses deux mandats. Mais c’est surtout une vraie responsabilité dans la période de turbulence que nous traversons aujourd’hui. Une période compliquée à double titre : le sentiment antiplastique ou “Plastic Bashing” qui règne depuis plusieurs années et qui nous demande de déployer beaucoup de pédagogie pour expliquer les nombreux bénéfices des polymères (notamment en matière d'allégement et d’empreinte carbone), et, le sujet de l’envolée des cours des matières premières et de l’énergie, de la guerre en Ukraine qui fait bouger les lignes sur de nombreux fronts de l’économie européenne.

Quelles seront les priorités de votre mandat ?

Nous allons évidemment d’abord travailler sur la transformation circulaire de la plasturgie. C’était d’ailleurs le thème de la conférence annuelle d’EuPC organisée cette année à Bruxelles fin mai. Ce sujet est central et concerne toute la chaîne de valeur. La priorité absolue est donc de dialoguer avec l’ensemble des parties prenantes, de travailler dans la même direction sur des sujets comme le recyclage, la certification, la collecte ou encore l’innovation concernant notamment la disponibilité des matières premières recyclées ainsi que leur qualité. J’ai déjà pris par exemple contact avec le président de PlasticsEurope, Marco ten Bruggencate, avec qui nous échangerons début juillet. Nous devons resserrer les liens. Nous avons de nombreux intérêts communs, même si nous avons aussi chacun des intérêts particuliers.

Et pour ce qui concerne la sphère des transformateurs que vous représentez ?

Nous mettons en place un groupe de travail, une “Task force”, réunissant les dirigeants de plusieurs entreprises d'envergure de différents pays. Objectif : plancher sur les priorités et la façon d’interagir avec toutes nos parties prenantes. Il nous faut également renforcer les relations entre la fédération EuPC et les différentes représentations nationales. Nous sommes confrontés à d’énormes sujets macro-économiques, qui parfois nous dépassent mais en même temps face auxquels nous pouvons mettre en œuvre des actions très concrètes grâce notamment au partage de bonnes pratiques. La REP Bâtiment française est ainsi un dispositif regardé de très près par de nombreux pays européens ainsi que par la Commission...

Le regroupement de nombreuses structures sous la bannière unique de Polyvia intervenue en janvier 2021 dans l’hexagone est, en outre, une initiative susceptible d’être reprise par d’autres pays. Si je peux contribuer à impulser cette dynamique... Notons d’ailleurs qu’en 2023, nous organiserons l’assemblée générale d’EuPC en France sur le thème de l’économie circulaire et de la décarbonation, en partenariat avec Polyvia et le centre technique IPC qui nous permet, grâce à ces travaux, d’avancer sur ces questions.