Le DG du groupe hôtelier IHG quitte ses fonctions

Keith Barr, qui travaille chez IHG depuis plus de 30 ans, a pris la direction du groupe en juillet 2017.

"Il a rallié une entreprise autour d'une stratégie claire avec les propriétaires d'hôtels et les clients au cœur, renforcé la plateforme d'entreprise d'IHG et placé l'entreprise sur la voie d'une croissance durable à long terme et de la poursuite d'un excellent bilan en matière de création de valeur pour les actionnaires", a déclaré la présidente Deanna Oppenheimer dans un communiqué.

Les opérateurs hôteliers, qui ont été confrontés l'année dernière à une reprise inégale de la demande chinoise, profitent désormais d'une demande refoulée dans la région Grande Chine.

Le groupe, qui exploite également les chaînes hôtelières Crowne Plaza et Regent, a par ailleurs fait état au premier trimestre d'un bond de 33% du revenu par chambre disponible (RevPAR), un indicateur clé de la performance de l'industrie hôtelière.

(Reportage Radhika Anilkumar à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)