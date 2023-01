Le DG de TikTok témoignera devant le Congrès en mars

Le témoignage de Shou Zi Chew, prévu pour le 23 mars, sera sa première comparution devant un comité du Congrès, a déclaré Cathy McMorris Rodgers dans un communiqué.

Cette déclaration intervient alors que le comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants prévoit de voter le mois prochain sur un projet de loi visant à bloquer l'utilisation de TikTok aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.

"TikTok, propriété de ByteDance, a sciemment permis au Parti communiste chinois d'accéder aux données des utilisateurs américains", a déclaré Cathy McMorris Rodgers, ajoutant que les Américains méritent de connaître l'impact de ces actions sur leur vie privée et la sécurité de leurs données.

TikTok a confirmé lundi que Shou Zi Chew témoignera devant le Congrès.

Vendredi, TikTok a déclaré que "les appels à l'interdiction totale de TikTok adoptent une approche fragmentaire de la sécurité nationale et une approche fragmentaire des grandes questions industrielles telles que la sécurité des données, la vie privée et les préjudices en ligne".

Cathy McMorris Rodgers et d'autres parlementaires républicains ont exigé de TikTok plus d'informations sur son impact sur les jeunes, dans un contexte d'inquiétude concernant le contenu préjudiciable et l'exploitation sexuelle potentielle de mineurs sur la plateforme, selon le communiqué.

Depuis trois ans, TikTok - qui compte plus de 100 millions d'utilisateurs américains - cherche à rassurer Washington sur le fait que les données personnelles des citoyens américains ne sont pas accessibles et que son contenu ne peut pas être manipulé par le Parti communiste chinois ou toute autre personne influencée par Pékin.

Le Comité des investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS), un organe chargé de la sécurité nationale américaine, a en 2020 ordonné à ByteDance de céder TikTok par crainte que les données des utilisateurs américains ne soient transmises au gouvernement chinois.

Le CFIUS et TikTok cherchent depuis deux ans à conclure un accord de sécurité nationale pour protéger les données des utilisateurs américains de TikTok.

