Atos se scinde en deux entités et annonce le départ de son directeur général

La nouvelle a été annoncée une heure avant un "capital markets day" très attendu, dont les investisseurs espéraient qu'il permettrait de rétablir la confiance, après une série de revers qui ont fait fondre la valeur boursière d'Atos de deux tiers au cours des 12 derniers mois. Rodolphe Belmer, ancien patron de la société de satellites Eutelsat, quittera le groupe le 30 septembre au plus tard, moins de six mois après avoir été désigné directeur général.

Chute de 20% en Bourse

L'entreprise a par ailleurs indiqué qu'elle envisageait de se scinder en deux entités cotées en bourse. La première, dirigée par Nourdine Bihmane, conserverait le nom d'Atos bénéficierait d'un « ambitieux plan » de financement de « 1,1 milliard d'euros pour accélérer sa croissance rentable », selon le communiqué du groupe. La deuxième, Evidian, comprendra les activités à forte croissance du groupe (conseil en numérisation, cybersécurité, serveurs haute performance et supercalculateurs...) et sera dirigée par Philippe Oliva. Atos vendra par ailleurs des actifs non stratégiques d'une valeur d'environ 700 millions d'euros, a déclaré Rodolphe Belmer mardi, lors d'un appel avec des journalistes.

Ancien patron de Canal+, propriété de Vivendi, celui-ci avait promis un nouveau départ pour Atos. Sa nomination devait répondre à la perte de confiance des investisseurs à la suite d'erreurs comptables et de l'échec d'une tentative d'acquisition d'un groupe américain. Selon les médias, le principal point de désaccord entre Rodolphe Belmer et son conseil d'administration, présidé par Bertrand Meunier, concernait l'avenir de l'unité de cybersécurité de l'entreprise. Rodolphe Belmer aurait envisagé de la vendre afin de lever les liquidités dont Atos a besoin. Plusieurs leaders du secteur, à l'image de Thales et d'Airbus, auraient d'ailleurs été intéressés par un potentiel rachat. La Bourse accueille en tout cas ces bouleversements avec frilosité : le cours de l'action Atos dégringolait de près de 20% à 10h mardi.

Avec Reuters (Myriam Rivet, Tassilo Hummel et Nicolas Delame; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)