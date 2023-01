Le développement des trains de nuit sur de bons rails en Europe mais à la peine en France

Sur son compte TikTok, Jean-Baptiste Djebbari ne manquait pas de faire la promotion du train de nuit. Directement soutenu par le président Emmanuel Macron et les gouvernements successifs, l'ancien ministre des Transports promettait, en décembre 2021, une dizaine de lignes nationales d’ici à 2030. Un an plus tard, qu’en est-il ? Au-delà des deux lignes qui avaient survécu aux fermetures (Paris-Briançon et Paris-Rodez-Latour-de-Carol) et dont les voitures ont été rénovées, la ligne Paris-Nice a rouvert en mai 2021 et Paris-Tarbes-Lourdes presque sept mois plus tard, en même temps que la première rame de nuit reliant Paris à Vienne (Autriche). Par ailleurs, sont prévues pour décembre 2023 la réouverture du Paris-Aurillac et pour 2024 celle de la «Palombe bleue», surnom donné à l’Intercités nocturne Paris-Pau.

Une projection revue à la baisse

[...]