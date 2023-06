Le dernier baromètre de Bpifrance Le Lab

Selon le dernier baromètre trimestriel publié par Bpifrance Le Lab et Rexecode, Les TPE et PME françaises font preuve de résilience. C’est ce que révèle le dernier baromètre trimestriel «?Trésorerie, investissement et croissance des PME/TPE?» réalisé par Bpifrance Le Lab en partenariat avec Rexecode.