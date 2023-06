Le député Charles Rodwell missionné pour attirer PME et ETI industrielles dans les territoires

Si le gouvernement peut se targuer d’une politique macro-économique qui séduit les investisseurs étrangers et a permis de capter quelques grands projets industriels, un travail concret reste à faire au niveau local pour attirer et relocaliser PME et ETI. Le député des Yvelines Charles Rodwell est missionné par la Première ministre sur l’attractivité et la collaboration Etat-collectivités. Il doit faire des propositions pour lancer le «deuxième étage de la fusée de la réindustrialisation».