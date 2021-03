Le déploiement de la 5G dans l'UE nécessite 300 milliards d'euros, selon une étude de BCG

300 milliards d’euros. Tel est le montant de l’investissement que devra réaliser l’Union Européenne pour développer les infrastructures de 5G d’ici 2025 dans ses 27 états membres. Ce montant résulte d’une étude menée par la société de conseil BCG et commandée par le lobby des grands opérateurs historiques européens ETNO. Elle est publiée au moment où l'UE espère que la 5G lui permettra de sortir de la récession provoquée par la pandémie de COVID-19 et de devenir l'un des leaders sur le marché des objets connectés. A LIRE AUSSI Les investissements dans les réseaux 5G devraient doubler en 2020

Des opérateurs réticents à investir

Mais les opérateurs de télécommunications européens hésitent à investir dans les réseaux 5G en raison de l'importance des dépenses à consentir. Ils affirment que les règles antitrust strictes de l'UE ont entravé les projets de fusion qui auraient permis de prendre en charge ces dépenses.

« Cent cinquante milliards d'euros sont encore nécessaires pour un déploiement de la 5G en Europe, et il faudra cent cinquante milliards d'euros de plus pour terminer la mise à niveau des infrastructures », explique le rapport. Les retards dans l'attribution des fréquences 5G imputables à la pandémie de coronavirus ont aussi déçu les acteurs du secteur. A LIRE AUSSI Pourquoi la France est à la fois la meilleure élève de l'Europe... et parmi les pires dans les télécoms

Les idées de BCG pour stimuler l’investissement

L'étude propose plusieurs mesures que les gouvernements et les autorités de régulation pourraient mettre en place pour stimuler le secteur des télécommunications. Le développement de nouveaux modèles de propriété, l'assouplissement des règles pour permettre aux fournisseurs de coopérer ou la monétisation du trafic de données sont certaines des propositions avancées par l'étude.

Avec Reuters, par Foo Yun Chee ; version française Camille Raynaud