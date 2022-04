Le départ de Bolloré, symbole de la perte d’influence française en Afrique

Le groupe Bolloré va quitter l’Afrique, continent où il a bâti en plus de 35 ans d’activité les bases de sa fortune. Bolloré Africa Logistics, ce sont plus de 20 000 personnes et un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros, 250 filiales, trois lignes ferroviaires et une présence dans 42 ports, dont les concessions de 16 terminaux à conteneurs et 7 terminaux ro-ro, dédiés au trafic roulier (de l'anglais roll-on/roll-off, littéralement « rentrer en roulant, sortir en roulant»). Les véhicules, poids lourds et engins entrent et sortent en roulant sur ces bateaux au lieu d'être chargés à la verticale par des grues.

Si du côté d’Ergué Gabéric (Finistère), fief familial des Bolloré, on met en avant l’offre de 5,7 milliards d’euros qui ne se refuse pas, l’explication est un peu courte. Le montant de la transaction s’explique par un contexte économique exceptionnellement favorable depuis la pandémie de Covid-19, avec des tarifs qui ont augmenté de façon exponentielle dans le transport maritime et la logistique. Le prix du rachat des activités de Bolloré Africa Logistics a sans doute été imposé par le groupe lui-même. L’influence de l’Elysée pour expliquer cette vente à MSC, régulièrement évoquée, semble également un faux argument, sachant que l'Etat français aurait préféré que ces activités restent dans le giron national, notamment en privilégiant la piste CMA-CGM.

Des échecs marquants pour Bolloré ces dernières années

