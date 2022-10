[Enquête innovation] : Le défi du financement des start-up et des PME de la chimie

Les plans de relance économique et d'investissement du gouvernement offrent une myriade definancements publics visant à encourager l'innovation et à soutenir la réindustrialisation du pays.Pour y prétendre, les entreprises ont besoin d'investissements en fonds propres. Mais d'autres voies de financement répondent aussi aux spécificités et enjeux de la chimie : open innovation, symbiose industrielle, mutualisation… Pour décrypter cet écosystème financier, start-up et PME peuvent compter sur l'accompagnement de structures dédiées.