Le défi de TotalEnergies pour la forêt

Les pétroliers le savent bien. Pour atteindre la neutralité carbone, outre la diversification de leur mix de produits et l’amélioration de leurs process, il va leur falloir produire des émissions négatives pour compenser les émissions résiduelles. La plupart misent sur la capture de CO2 avec stockage (CCS). Plus rares sont ceux qui investissent dans la séquestration de carbone dans la terre et les végétaux.