Le défi de la relocalisation du vélo en France, du cadre à la roue

En mai, la Première ministre Élisabeth Borne présentait un Plan vélo ambitieux de 2 milliards d’euros pour la période 2023-2026. Une somme surtout consacrée aux infrastructures et à la pratique du vélo avec un doublement des voies cyclables. Mais par ricochet, «le plan doit déboucher sur davantage de production française, se réjouit Grégory Trebaol, le patron du fabricant Rebirth (ex-Easybike). 50% de pistes cyclables en plus vont encourager la pratique et donc l’achat de vélos ». Le lien entre la pratique du vélo et la localisation de sa production n’a pourtant rien d’évident. Au Portugal, la pratique de la bicyclette reste faible, alors que le pays est le premier producteur européen avec plus de 2,5 millions de vélos par an.

Structurer la filière

