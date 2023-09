Le décret vrac définit les interdictions

Après plusieurs mois de négociations et consultations, le décret établissant la liste des produits qui ne peuvent être vendus en vrac pour des raisons de santé publique, ou qui peuvent être autorisés sous certaines conditions, a été publié. Il vise à garantir le respect des bonnes pratiques d'hygiène face aux différents risques (contamination microbienne, accident...). Il s'applique aussi bien aux commerces de détail et de gros accessibles au consommateur qu'à la vente à distance et aux points de vente ambulants. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2023.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]