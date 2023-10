Le Critt M2A inaugure son nouveau centre de tests destiné aux batteries des futures gigafactories dans le Pas-de-Calais

Situé dans le Pas-de-Calais, à Bruay-la-Buissière près de Béthune, le Critt M2A officialise le 3 octobre son repositionnement stratégique, amorcé dès 2015 : de spécialiste en moteurs thermiques et en essais vibroacoustiques, il est en passe de devenir le spécialiste des essais batteries. Grâce à un investissement de 9 millions d'euros, composé de levées de fonds, de prêts et d'aides publiques, il inaugure son Giga Test Centre (GTC), un centre d'essais et de validation des batteries produites par les gigafactories alentours.

