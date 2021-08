Le créateur de l'antivirus Norton rachète son concurrent Avast pour plus de 8 milliards de dollars

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DAVID W CERNY Le nouveau groupe possèdera deux sièges sociaux, aux Etats-Unis et en République Tchèque. /Photo d'archives/REUTERS/David W Cerny

Opération d'envergure dans le monde de la cybersécurité : l'entreprise tchèque Avast, éditrice de l'antivirus éponyme, va se faire racheter par son concurrent américain NortonLifeLock, qui commercialise l'antivirus Norton. Comme le précise ce dernier dans un communiqué publié mardi 10 août, le montant de l'opération devrait se situer entre 8,1 et 8,6 milliards.

Les deux groupes avaient déjà évoqué une potentielle fusion au cours du mois de juillet, mettant en avant le désir de créer un géant des logiciels de sécurité. Leur rapprochement devrait permettre d'engendrer 280 millions de dollars de synergies de coûts chaque année et concerna au total plus de 500 millions d'utilisateurs. Le chiffre d'affaires annuel du nouvel ensemble devrait atteindre près de 3,5 milliards de dollars pour un bénéfice opérationnel courant de 1,8 milliard de dollars, et compter environ 4 000 salariés.

Un secteur en expansion

« À une époque où les cybermenaces mondiales se développent mais où la pénétration de la cybersécurité reste très faible, nous serons en mesure avec NortonLifeLock de mettre en application notre vision commune afin de fournir une cyberprotection holistique aux consommateurs du monde entier », a déclaré Ondrej Vlcek, directeur général d'Avast, qui deviendra le président du nouveau groupe.

Toutes deux fondées dans les années 1980, NortonLifeLock (ex-Symantec) et Avast profiteront d'un secteur en pleine expansion. Avec la pandémie de Covid-19 et l'essor du télétravail, de plus en plus d'entreprises ont en effet pris conscience de l'importance de la cybersécurité. Mais ces deux sociétés sont loin d'être les seules sur le marché : d'autres acteurs historiques (le Russe Kaspersky, l'Américain McAfee) et de nouveaux venus tentent de se tailler une part du gâteau.

Avec Reuters (Reportage Paul Sandle; version française Jean Terzian)