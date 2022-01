Le Covid-19 fait bondir les ventes de PC à leur plus haut niveau depuis 2012

Le marché des PC continue à bénéficier de l’effet du Covid-19. Pour la deuxième année consécutive, les expéditions mondiales affichent une forte hausse en 2021 : +9,9% selon le cabinet Gartner, +14,6% selon Canalys et +14,8% selon IDC. Les chiffres divergent, car le périmètre retenu diffère d'un cabinet à l'autre. Le volume des ventes atteint 349 millions d'unités pour IDC, 341 millions pour Canalys et 340 millions pour Gartner. C’est le niveau le plus élevé jamais atteint depuis 2012. Lenovo, HP, Dell, Apple, Acer et Asus restent les six plus gros constructeurs mondiaux par le nombre de PC écoulés en 2021. Ensemble, ils concentrent 85% du marché en volume selon Gartner.